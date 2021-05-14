В Офисе президента планируют большую пресс-конференцию Зеленского

В Офисе президента Украины планируют провести широкую пресс-конференцию к 2-летию президентства Владимира Зеленского, сообщила «Украинская правда». Зеленский принес присягу президента Украины 20 мая 2019 года.
«Обсуждаются возможные форматы широкой пресс-конференции, дата и место ее проведения. Потому что это важно — подвести черту под определенным достижениями за это время и отметить направления на следующий год. Пресс-конференция будет. Хотя все же сохраняются определенные карантинные ограничения, это должно быть учтено», — заявил советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк.
По его словам, сейчас обсуждается вариант проведения пресс-конференции в ближайшее время. Но будет это до 20 мая или после, зависит от графика президента.
Подоляк добавил, что позиция власти в целом представлена в СМИ, но «ключевую роль в этом играет непосредственное общение главы государства в различных форматах с журналистами».
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