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Экс-нардеп Семенченко подозревается в организации обстрела из гранатомета телеканала «112»

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Экс-нардеп Семенченко подозревается в организации обстрела из гранатомета телеканала «112»

При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора организатору — бывшему народному депутату Украины и двум исполнителям обстрела здания украинского телеканала сообщено о подозрении по факту террористического акта (ч.2 ст.258 УК Украины).

«По данным следствия, бывший народный депутат Украины в июле 2019г. организовал обстрел здания украинского телевизионного канала из противотанкового гранатомета. Для этого он привлек двух участников подчиненного ему, не предусмотренного законами Украины вооруженного формирования. В июне 2019 года они провели разведку местности вблизи здания телеканала для определения оптимального способа совершения теракта, путей отхода с места преступления, наличия камер видеонаблюдения и тому подобное», — сообщает Офис генерального прокурора.

Также экс-депутат организовал передачу денег с целью приобретения транспорта и других средств, необходимых для совершения преступления.

Установлено, что они должны были приобрести автомобиль, заложить взрывчатку и подорвать у здания телеканала в установленное время.

«Впоследствии исполнители преступления убедили его совершить террористический акт путем обстрела здания телеканала из противотанкового гранатомета. Совершение этого преступления сразу было использованы представителями государства-агрессора в гибридной войне против нашей страны», — добавили правоохранители.

Во время проведения обысков по месту жительства организатора и исполнителей преступления правоохранители обнаружили и изъяли транспорт и средства совершения противоправных действий.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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В Офисе генпрокурора сообщили, что указанный бывший народный депутат уже является подозреваемым в уголовном производстве по факту создания и руководства не предусмотренного законом военизированного вооруженного формирования (ст.260 УК Украины) и с конца марта 2021 года содержится под стражей.

В свою очередь, Служба безопасности Украины сообщила, что речь идет о Семене Семенченко и «112 канале».

Семен Семенченко, 112 канал
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