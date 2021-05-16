В Pfizer считают неправильной идею отмены патентов на вакцины

Управляющий директор американской компании Pfizer в Великобритании Бен Осборн раскритиковал идею отказа от патентного права на вакцины от коронавируса. Он считает, что это станет причиной дефицита сырья, пишет The Times.

По словам Осборна, приостановка действия права на интеллектуальную собственность в отношении препаратов будет иметь только краткосрочный эффект. «Это позволит любой организации начать закупку некоторых из основных сырьевых материалов в нескольких странах», — заявил представитель Pfizer. Он предположил, что это приведет к тому, что действующие производители вакцин, такие как британско-шведская AstraZeneca и американская Moderna, не смогут выполнить свои обязательства по производству и поставке доз.

Похожую точку зрения ранее высказал гендиректор Pfizer Альберт Бурла. В открытом письме сотрудникам компании он предупредил, что отказ от патентов приведет к нехватке сырья и «вызовет борьбу за критически важные ресурсы, необходимые для создания безопасной и эффективной вакцины». Бурла опасается, что сырье, необходимое для наращивания производства препаратов, получат организации с небольшим опытом или без опыта в производстве вакцин, что поставит под угрозу безопасность людей.

О необходимости приостановить действие патентных правил для тех вакцин, которые разрешены для использования в чрезвычайных ситуациях, заявляли Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирная торговая организация (ВТО).

В США ранее не было единой позиции по этому вопросу. Сторонники инициативы указывали, что отказ от прав интеллектуальной собственности на препараты позволит развивающимся странам быстрее производить свои собственные вакцины, противники предупреждали Белый дом, что ослабление патентов создаст массу юридических проблем и может привести к обратным последствиям, когда пандемия закончится. Однако в начале мая администрация президента Джо Байдена объявила, что поддерживает идею, в ВОЗ назвали это «знаменательным моментом» в борьбе с COVID-19.

В числе тех, кто выступает против отказа от патентов — канцлер Германии Ангела Меркель, которая считает, что это приведет к серьезным последствиям для производства вакцин по всему миру. По ее словам, ограничивающими факторами в поставках препаратов являются не патенты, а производственные мощности и высокие стандарты качества.