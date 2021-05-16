Одна единственная область Украины остается в «оранжевой» зоне карантина

Черкасская область по состоянию на 16 мая все еще находится в «оранжевой» зоне карантина. «Оранжевой» эта область снова стала недавно, до этого она была в «желтой» зоне.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Остальные области Украины находятся в «желтой» зоне карантина. «Желтый» по состоянию на сегодня и Киев. В этих регионах в норме все эпидемиологические показатели, такие как уровень госпитализации и охват тестированием.

В Черкасской области в последние дни наблюдается превышение коэффициента выявления случаев инфицирования коронавирусом. По состоянию на 15 мая этот коэффициент составлял 20,7%, тогда как нормой считается менее 20%.

В «оранжевой» зоне карантина запрещается: работа средств размещения, кроме гостиниц, плановая госпитализация больных, прием новых смен в детские лагеря. Также действуют ограничения по количеству посетителей в спортзалах, фитнес-центрах, барах, ресторанах, развлекательных заведениях и ТРЦ.

Напомним, Черкасскую области перевели в «желтую» зону карантина 13 мая, там она продержалась всего два дня.

Добавим, за минувшие сутки в Украине подтвердили более 3 тысяч новых случаев коронавируса.