Войти
Байден отменил семь указов Трампа
решение
Байден отменил семь указов Трампа
Кабмин предлагает членам набсовета «Нафтогаза» остаться еще на год
кадры
Кабмин предлагает членам набсовета «Нафтогаза» остаться еще на год

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

скандал
RSS

Марин Ле Пен подозревают в создании фиктивных рабочих мест в Европарламенте

263
Марин Ле Пен подозревают в создании фиктивных рабочих мест в Европарламенте

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен может стоять за организацией централизованной схемы по созданию фиктивных рабочих мест в Европарламенте (ЕП). Об этом говорится в отчете следователей Центрального офиса по борьбе с коррупцией, налоговыми и финансовыми нарушениями (Oclciff) Франции, о котором сообщает в воскресенье газета Le Journal du Dimanche.

Расследование по этому вопросу ведется уже пять лет. Газета приводит выдержку из 98-страничного отчета следователей от 15 февраля, в котором утверждается, что «при посредничестве кадровых сотрудников и руководства партии была создана мошенническая схема незаконного использования европейских средств путем найма фиктивных парламентских помощников». По совокупности показаний и фактов, содержащихся в документе, делается вывод о том, что Ле Пен несет прямую ответственность за организацию этой схемы.

Согласно показаниям экс-евродепутата от «Национального фронта» (старое название «Нацобъединения») Софи Монтель, после европейских выборов 2014 года, когда в ЕП прошли 24 депутата от партии, было созвано совещание, на котором Ле Пен обсуждала с сопартийцами вопрос найма помощников. Так, депутатам якобы было разрешено нанимать лишь по одному помощнику, остальных назначало руководство партии. Согласно материалам дела, это могли быть как депутаты партии, так и работающие на партию сотрудники, например телохранитель самой Ле Пен. Отмечается, что с некоторыми заключались суточные контракты, когда надо было срочно освоить выделенные ЕП средства, которые «тратились лишь на нужды партии», а не на деятельность в рамках этого европейского института.

В общей сложности 17 человек подозревают в «незаконном использовании государственных средств» и «мошенничестве в составе организованной группы». В Европарламенте считают, что эта схема нанесла ущерб на €6,8 млн. Адвокат Ле Пен Родольф Босслю в свою очередь категорически отверг утверждения о том, что его клиент создала мошенническую схему, и отметил, что все указанные в материалах следователей помощники «работали в то или иное время», однако, когда партия предоставляет доказательства выполненной ими работы, следователи говорят, что это не подходит. «Можно подумать, будто европейская и национальная повестка не пересекаются, но это не судам решать, как парламентарии должны организовывать свою работу», — сказал он.

Читайте также: Одна единственная область Украины остается в «оранжевой» зоне карантина

«Речь идет о том самом нескончаемом расследовании про парламентских помощников, которое власть достает на свет перед каждыми выборами, показывая таким образом, что это единственная их цель», — отреагировала сама Ле Пен. В 2019 году суд ЕС уже обязал политика возместить Европарламенту €300 тыс. в связи с тем, что она не смогла доказать, что ее ассистент фактически выполняла свои обязанности. Аналогичное решение суд вынес и в отношении другого депутата Европарламента от Нацфронта Брюно Гольниша.

Европарламент, Марин Ле Пен
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 16 мая 2021
Суббота, 15 мая 2021
Пятница, 14 мая 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

Как «заслуженные железнодорожники» становятся «почетными металлургами», не приходя в сознание

Прямо сейчас на наших глазах разворачивается пиар-кампания за повышение налогов и ренты для горнодобывающих предприятий. Главным рупором идеи повысить ренту на добычу железной руды для украинских предприятий сделали бывшего журналиста Сергея Лещенко.
Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Надавить на тормоз. Как на Банковой пытаются затормозить снижение рейтинга Зеленского и «Слуги народа»

Действующая власть постоянно «пудрит мозги» украинцам, чтобы с помощью различных манипуляций отвлекать от настоящих социальных проблем, волнующих миллионы наших сограждан. То со всех экранов телевизоров нам трубят о победоносных решениях и санкциях против контрабандистов, то рапортуют о закрытии оппозиционных телеканалов NewsOne, «112 Украина» и ZiK. И хотя такие действия создают удачный информационный шум и выглядят как захватывающий экшн, однако они так и не решает главного вызова, который стоит перед Владимиром Александровичем - сохранение собственного рейтинга и поддержки избирателей.
Питер Диамандис
Питер Диамандис
футуролог, основатель Singularity University

Как образ мышления помогает продлить жизнь

Ученые считают, что продолжительность жизни зависит от многих факторов - генетики, привычек человека, образа жизни, качества медицины, но основатель Singularity University и фонда поддержки инноваций X-Prize Питер Диамандис уверен - не менее важный ключ к долголетию кроется в правильном мышлении. В своем блоге он рассказывает, что такое «мышление долголетия» и как увеличить продолжительность жизни, изменив сознание.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016