В Польше арестовали российского шпиона

В Польше по обвинению в шпионаже в пользу России задержали 43-летнего мужчину, сообщает польское Агентство внутренней безопасности. Он признал свою вину по предъявленным обвинениям.

Агентство сообщило, что мужчина передавал российским спецслужбам информацию и материалы по военным структурам и польским гражданам, «необходимые для наносящей ущерб деятельности России на территории Польши».

Задержание польские спецслужбы провели 5 мая. Суд арестовал мужчину на три месяца. Расследование проводится при участии Национальной прокуратуры Польши. Материалы дела засекречены.