Зеленский назвал дату перехода на цифровой документооборот

Президент Владимир Зеленский рассказал, когда Украина войдет в режим paperless. Это должно произойти уже 24 августа.
Об этом он сказал в ходе форума «Украина 30. Цифровизация».
«24 августа 2021 года Украина войдет в режим paperless, как мы и обещали. Никаких бумаг для государственных органов, никто не сможет требовать от гражданина Украины бумажки или любые справки для предоставления государственных услуг», — рассказал глава государства, которого цитирует РБК-Украина.
Напомним, ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 5495 об особенностях предоставления электронных публичных услуг, так называемый рaperless. Их предоставление будет происходить без вмешательства чиновников.
Планируется и комплексная электронная публичная услуга. То есть, гражданин сможет получить несколько услуг по одному заявлению.
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