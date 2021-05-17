В ЕС хотя бы одну дозу вакцины уже получила треть населения

Почти 32% населения Евросоюза получили хотя бы одну дозу вакцины от нового коронавируса. Об этом сообщила в понедельник представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант.
По ее словам, в страны ЕС поставлено 237,5 млн доз вакцин, проведено 196,5 млн вакцинаций.
«31,8% населения получили хотя бы одну дозу вакцины», — написала Спинант в Twitter.
Как сообщила неделю назад глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, 27 стран ЕС за 4,5 месяца после начала вакцинации в конце декабря 2020 года получили более 200 млн доз вакцины, а более четверти населения сообщества — хотя бы одну дозу вакцины. Она отметила, что это позволит странам ЕС выполнить поставленную Еврокомиссией задачу по вакцинации 70% взрослого населения ЕС в течение июля.
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