СМИ назвали Швейцарию предполагаемым местом встречи Путина и Байдена

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден могут встретиться в Швейцарии, сообщил российский «Коммерсант» со ссылкой на источники.

При этом, как отмечает газета, окончательное решение еще не приняли. Многое будет зависеть от предстоящих переговоров главы Госдепа Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова, которые пройдут в Рейкьявике на полях СМИД Арктического совета.

Пока Москва не дала официального согласия на проведение встречи на высшем уровне.

«С одной стороны, встреча в верхах может способствовать деэскалации в отношениях двух стран, а с другой — есть риск, что Вашингтон постарается использовать ее для нравоучений, в том числе публичных», — отмечается в публикации «Коммерсанта».

Ранее Белый дом сообщил, что Байден предложил Путину провести переговоры летом текущего года. Встречу хотят организовать в одной из европейских стран, основными темами могут стать накопившиеся вопросы в двусторонних отношениях. Кремль отмечал, что возможные сроки мероприятия обсуждаются. Кроме того, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на днях заявил, что формат встречи до сих пор неизвестен: из-за эпидемиологической обстановки, как подчеркнули в Кремле, переговоры могут организовать и в онлайн-формате.