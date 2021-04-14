В Белом доме рассказали, чего ждут от саммита с Путиным

Вашингтон хочет стабилизировать отношения с Москвой, и встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена могла бы помочь этому. Об этом заявила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Наша задача в США — иметь предсказуемые отношения с Россией, стабилизировать эти отношения, и, конечно же, проведение дискуссии, проведение саммита было бы возможностью обсудить сферы, где мы согласны друг с другом и можем работать вместе», — сказала она.
Байден, как считает американская сторона, провел во вторник конструктивный разговор с Путиным. «Я скажу, что президент Байден вчера провел конструктивный звонок», — сказала Псаки.
Напомним, 13 апреля Джо Байден и Владимир Путин по телефону обсудили контроль над вооружениями, кибератаки, вмешательство в выборы в США и ситуацию в Украине. Это был первый разговор президентов, после того как Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он президента РФ «убийцей». Путин тогда в ответ предложил американскому коллеге провести дискуссию в прямом эфире, но США отказались от общения. В этот раз провести очную встречу двух лидеров предложил Байден.
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