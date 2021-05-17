СМИ сообщили о создании Пентагоном «тайной армии» в 60 тысяч человек

Численность секретных подразделений американского министерства обороны, находящихся вне контроля других органов власти, достигает уже не менее 60 тыс. человек. Об этом сообщил в понедельник журнал Newsweek.
Около половины из этих 60 тыс. составляют члены боевых подразделений, занимающихся тайными операциями в различных частях света, передает издание. Другая значительная часть этих сил — специалисты разведки и контрразведки, работающие также часто за рубежом под прикрытием. Наконец, последним дополнением к тайным подразделениям Пентагона стали группы, занимающиеся кибероперациями и борьбой с атаками в виртуальном пространстве. Многие из них остаются на территории США, по сведениям журнала.
На обслуживание этих секретных сил уходит ежегодно около $900 млн, пишет журнал. Их деятельность прикрывают примерно 130 компаний. Как отмечает издание, точные масштабы этой деятельности Пентагона, которая никогда не проходила проверку в Конгрессе, остаются неизвестны, так что цифры на деле могут быть еще выше.
Пентагон развивает секретные подразделения, чтобы привлекать меньше внимания к своей деятельности на международной арене, говорится в материале журнала. В результате, по оценкам Newsweek, численность таких групп, находящихся под контролем Минобороны США, уже в 10 раз превышает количество бойцов в тайных отрядах ЦРУ.
Журнал отмечает, что пришел к выводам о наличии столь обширной «тайной армии» Пентагона в результате продолжавшегося два года расследования, которое включало анализ документов, в том числе находящихся в открытом доступе, и интервью со служащими этих подразделений, а также людьми, причастными к их деятельности. Официального подтверждения своей информации издание не приводит.
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