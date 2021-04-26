В Кремле сообщили, когда пройдет встреча Путина и Байдена

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена планируется в летние месяцы, но точная дата и страна проведения пока не определены. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действительно, определенные предложения были озвучены, даты я пока подтвердить не могу. Пока никаких договоренностей по датам нет. Речь действительно идет о летних месяцах, ...еще предстоит проанализировать много разных факторов, чтобы выйти на какие-то окончательные договоренности», — сказал он.

«Пока не называлась ни одна страна, где может пройти встреча», — уточнил представитель Кремля.