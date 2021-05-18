Ученые объяснили, почему нельзя принимать жаропонижающие после вакцинации

Прием жаропонижающих после вакцинации от COVID-19 может негативно влиять на количество формируемых антител, сообщается в исследовании специалистов медицинской школы Университета Дьюка в США.
По мнению специалистов, жаропонижающие оказывают влияние на образование антител из-за подавления путей, передающих клеткам определенные сигналы.
Так, лабораторный эксперимент показал, что аспирин и ибупрофен могут подавлять деятельность белка, контролирующего экспрессию генов иммунного ответа. В то же время и другие нестероидные противовоспалительные средства могут препятствовать активации защищающих организм Т-клеток и даже приводить к их гибели.
Авторы добавили, что во всех исследованиях препараты принимались в целях профилактики, а снижение иммунной реакции происходило только после первичной вакцинации.
В своей работе эксперты также упоминают опыты на кроликах вековой давности, которые показали, что жаропонижающие оказывали отрицательное воздействие на образование антител против стрептококковых бактерий.
Подобные выводы были сделаны и после эксперимента на людях, когда двум группам участников по 15 человек сделали прививки от гриппа, однако первая параллельно принимала противовоспалительный препарат индометацин. Таким образом, ученые установили влияние лекарства на иммунный ответ организма при взаимодействии с незнакомыми ранее антигенами.
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