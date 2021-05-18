В США цена бензина остается на рекордно высоких показателях

Приостановка работы Colonial Pipeline привела к тому, что цены резко выросли за несколько недель, отмечает некоммерческая Американская автомобильная ассоциация

Стоимость бензина в США остается на рекордно высоких за последние годы показателях после кибератаки на компанию — оператора труборпровода Colonial Pipeline. Об этом сообщила в понедельник на своем сайте некоммерческая Американская автомобильная ассоциация (ААА).

«Средняя стоимость бензина на национальном уровне остается наиболее высокой за последние шесть лет и составляет $3,04 (за галлон, 3,785 л)», — говорится в сообщении. По словам специалистов, они ожидали, что цены на горючее вырастут примерно до $3 за галлон по мере приближения Дня поминовения (выпадает в этом году на 31 мая), когда в США традиционно начинается сезон летних отпусков. Однако «приостановка работы Colonial Pipeline привела к тому, что цены резко выросли за несколько недель» до этого, констатируют эксперты ААА.

«Штаты на юго-востоке США продолжат испытывать ограниченные поставки топлива в течение этой недели», — предупредили в ассоциации. «За минувшие выходные цены начали приходить в норму, однако по мере приближения Дня поминовения они будут колебаться на высоких показателях, — отметила представитель пресс-службы ААА Джанет Макги. — Этот летний сезон дорого обойдется автомобилистам».

Colonial Pipeline 7 мая сообщила, что подверглась кибератаке с применением вируса-вымогателя. Это вредоносное программное обеспечение при проникновении в компьютерную систему временно блокирует ее работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва хакеров не выплатит запрошенную сумму выкупа. По сведениям СМИ, преступники похитили до 100 Гб данных.

По трубопроводу Colonial Pipeline, который идет из Техаса в Нью-Джерси, транспортируется порядка 45% топлива (включая бензин, мазут, керосин), потребляемого на Восточном побережье США. Компания была вынуждена приостановить работу трубопровода, после чего в штатах на Восточном побережье США наблюдалась нехватка горючего на заправках, а цены на бензин выросли до рекордных за несколько лет показателей. В минувшую субботу компания вернулась к работе в штатном режиме.