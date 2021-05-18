Apple Music запускает формат высокого качества звучания

Компания Apple анонсировала важное обновление своего сервиса потокового воспроизведения музыки — в Apple Music станет возможно слушать музыку без потерь в качестве.

Первыми высокое качество звучания получат несколько тысяч песен из Apple Music, а в последствии lossless-версии получат каждый из 75 миллионов треков.

Пользователям дадут возможность выбрать качество воспроизведения в зависимости от скорости соединения. Будет доступен звук в формате Lossless Audio, начиная с качества CD-диска при 16 бит и 44.1 кГц и до максимального качества Hi-Res при 24 бит и 192 кГц. Для высококачественного звука потребуются наушники AirPods и Beats с чипами H1 или W1.

Как обещают в Apple, прослушивание в lossless-качестве не будет стоить пользователям дополнительных денег. Функцию запустят уже в июне.