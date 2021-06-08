В Apple Music заработали функции Dolby Atmos и формат Lossless

В сервисе Apple Music появились функции потоковой передачи музыки без потери звучания (Lossless format) и пространственного звучания (Dolby Atmos), передает Verge. Данные функции могут бесплатно опробовать все подписчики Apple Music.
Опробовать новинки смогут пользователи, установившие последние обновления iOS, iPadOS и macOS. Для подключения новых функций нужно открыть настройки, перейти в раздел «Музыка», а затем выбрать Dolby Atmos. Пространственное аудио включается автоматически по умолчанию, если iPhone или другие устройства Apple подключены к наушникам AirPods или Beats.
Чтобы протестировать формат Lossless, необходимо также зайти в настройки, потом перейти в раздел «Музыка», выбрать «Качество звука» и активировать функцию «Аудиофайлы без потерь».
В данный момент не все композиции в библиотеке Apple Music поддерживают оба формата. Компания подтвердила, что пользователям приложения доступны только 20 млн композиций в формате Lossless и «тысячи треков» c Dolby Atmos. Представители Apple утверждают, что к концу 2021 года весь каталог Apple Music, содержащий более 75 млн треков, будет доступен в формате Lossless.
Прослушать аудиофайлы в формате без потери качества звука можно на iPhone, iPad, Mac и Apple TV 4K. Аудиофайлы формата Lossless занимают значительно больше места при загрузке.
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