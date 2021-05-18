В Беларуси группу участников протестов приговорили к тюремным срокам

Группа жителей белорусского Бреста осуждена к различным срокам лишения свободы за умышленное приведение в негодность путей сообщения и хулиганство, якобы совершенные ими осенью минувшего года после президентских выборов. Об этом сообщила во вторник служба информации прокуратуры Брестской области.
«Суд исходя из личности каждого обвиняемого, отношения к содеянному назначил в качестве окончательного наказания по совокупности преступлений девяти обвиняемым лишение свободы на срок от 1 года до 5 лет, одной обвиняемой — ограничение свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на срок 1 год 6 месяцев», — отметили в областной прокуратуре.
В ходе судебного разбирательства установлено, что «обвиняемые, из которых четыре девушки, осенью 2020 года на путепроводах и деревьях на территории Бреста развесили в общественных местах манекены с имитацией повешения человека». «На пересечении улиц города жгли покрышки, повредили опорный пункт охраны правопорядка, забор ОАО „Брестский электротехнический завод“, торговый павильон на остановке общественного транспорта», — сообщили в ведомстве. Кроме того, по данным прокуратуры, обвиняемые «через замыкание рельсовой цепи привели в непригодное для эксплуатации состояние средства железнодорожного транспорта и сигнализации» на перегоне Жабинка — Тевли. «Такие действия могли повлечь аварию и крушение поезда, иные тяжкие последствия», — заявили в прокуратуре. «Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке», — уточнили в прокуратуре Брестской области.
В Беларуси 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получивший 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления граждан и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в стране начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Небольшие локальные протестные акции продолжаются до сих пор.
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