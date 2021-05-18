По делам о расхищениях подчиненными Кличко установлен ущерб как минимум в 43 млн грн

Прокуратура Киева уведомила о подозрении в расхищение бюджетных средств 9 бывших и нынешних работников коммунальных предприятий столицы, в делах, по которым уже предъявлены подозрения, причиненный ущерб бюджету превышает 43 млн грн, заявляет прокурор Киева Олег Кипер.

В интервью агентству «Интерфакс-Украина» прокурор столицы рассказал, что в уголовных производствах по фактам расхищения бюджетных средств сейчас 11 подозреваемых, 9 из которых действующие и бывшие сотрудники коммунальных предприятий.

«Так, по результатам обысков в офисе КП „Спецжитлофонд“ сообщено о подозрении 3 лицам — заместителю директора коммунального предприятия, бывшему заместителю этого же предприятия, а также директору подрядной фирмы. Их подозревают в хищении 10,5 млн грн, которые выделялись из городского бюджета на строительство и реконструкцию инженерных сетей», — рассказал прокурор столицы.

В этом контексте он продолжил: «7-м лицам сообщено о подозрении в производстве по хищениям в департаменте соцполитики КГГА. Среди подозреваемых — трое действующих должностных лиц указанного департамента, в том числе заместитель руководителя, а также четверо бывших работников, действиями которых причинен ущерб на 13,5 млн грн при закупках медицинских средств».

Еще одно подозрение, по словам Кипера, касается уклонения от уплаты налогов за пользование коммунальной землей.

«Подозрение сообщено директору частного общества, действиями которого столичному бюджету нанесен ущерб на 19,5 млн грн», — добавил прокурор столицы.

Отвечая на вопрос о том, о какой сумме ущерба идет речь в совокупности всех расследуемых дел о расхищении бюджета, прокурор Киева сказал: «По тем производствам, в которых уже сообщено о подозрении, речь идет об ущербе более чем 43 млн грн. Общая сумма по всем производством в разы больше».

По словам Кипера, в отдельных уголовных производствах речь идет не о прямом ущербе столичному бюджету, а о злоупотреблениях со стороны столичных чиновников при выдаче разрешительной документации, а также о нелегальных поборах с предпринимателей.

Прокурор столицы добавил, что следственные действия в этих производствах еще продолжаются.