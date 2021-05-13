Семи чиновникам киевской мэрии сообщено о подозрении

Столичные правоохранители сообщили о подозрении трем действующим и четырем бывшим чиновникам Департамента социальной политики Киевской городской госадминистрации, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в четверг.

«По результатам проведенных 12 мая 2020 года обысков, прокурорами Киевской городской прокуратуры и следователями СУ ГУНП в г. Киеве сообщено о подозрении трем действующим и четырем бывшим высокопоставленным чиновникам Департамента социальной политики КГГА по факту завладения бюджетными средствами в сумме 13,5 млн грн (ч. 5 ст. 191 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Правоохранители напоминают, что в течение 2017-2019 годов, должностные лица Департамента соцполитики КГГА, вступив в сговор с должностными лицами частного предприятия, заключили ряд договоров на закупку средств личной гигиены по завышенным ценам (надбавка на цену составляет более 106%), в результате чего бюджету был нанесен ущерб на сумму свыше 13,5 млн грн.

«В связи с этим произведен ряд санкционированных судом обысков в служебных помещениях и по месту жительства должностных лиц Департамента КГГА (заместителя директора Департамента соцполитики, главного специалиста отдела, заведующего сектора и у бывшего начальника отдела указанного Департамента) и изъято достаточный объем доказательств для сообщения указанным служащим о подозрении», — сообщают в прокуратуре.

Там добавляют, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Как сообщалось, 12 мая 2021 года на основании постановлений суда в помещениях Департамента социальной политики КГГА и по месту жительства фигурантов уголовного производства, начатого по факту завладения бюджетными средствами в сумме 13,5 млн грн, проводились обыски с целью «обнаружения доказательств и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений».