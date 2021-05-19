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В США начали уголовное расследование в отношении главной компании Трампа

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В США начали уголовное расследование в отношении главной компании Трампа

Расследование против Trump Organization — главной управляющей компании экс-президента США Дональда Трампа, контролирующей его недвижимость и другие активы, — теперь ведется в уголовном порядке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на генпрокуратуру штата Нью-Йорк.

Расследование генпрокурора Летиции Джеймс касается возможного мошенничества Trump Organization. Компанию подозревают в предоставлении ложной информации для получения налоговых льгот и обеспечения займов.

«Мы проинформировали Trump Organization, что наше расследование деятельности организации больше не носит чисто гражданский характер», — говорится в заявлении представителя генпрокуратура Нью-Йорка Фабьена Леви.

Он добавил, что дело против Trump Organization расследуется вместе с прокурором округа Манхэттен. В самой компании не прокомментировали новый статус расследования.

Расследование началось еще в 2019 году, когда Трамп был главой государства. Управление по финансовым услугам штата Нью-Йорк запросило документы у страхового брокера Trump Organization для расследования деятельности компании.

Это произошло через несколько дней после заявлений бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна, что Trump Organization завышала стоимость своих активов для страховых компаний. Это позволило основному активу экс-президента кредитоваться на более выгодных условиях и получать льготы при уплате налога на недвижимость.

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Управление по финансовым услугам не имеет права возбуждать уголовные дело, однако может передавать материалы собственных расследований в прокуратуру для дальнейшего развития процесса.

Как писал Reuters, Трамп утверждал, что дело против компании, которую он возглавлял до 2017 года (Трамп ушел с поста ее гендиректора перед тем, как занять должность президента), завели по политическим мотивам. По мнению экс-президента, расследование лоббируют его противники из Демократической партии США.

Дональд Трамп
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