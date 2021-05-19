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Байден пообещал обогнать Китай на рынке электромобилей

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Байден пообещал обогнать Китай на рынке электромобилей

США намерены обогнать Китай на рынке электромобилей, потеснив Пекин с лидирующих позиций в мире. Об этом американский президент Джо Байден заявил во вторник во время выступления на сборочном заводе компании Ford в Дирборне (штат Мичиган).

«Будущее автомобилестроительной промышленности за электромобилями. Назад дороги нет», — убежден Байден. «И вопрос состоит в том, будем ли мы лидировать или же окажемся отстающими в этой гонке в будущее», — добавил он.

«В настоящий момент Китай ведет в этой гонке. Не стоит себя обманывать, это просто факт», — признал президент США. По его мнению, некоторое время назад Соединенные Штаты лидировали в этой сфере и инвестировали в технологии электрокаров больше, чем любая другая страна в мире. «Теперь мы восьмые, а Китай первый», — посетовал он. «У них, у Китая, самый крупный, самый быстрорастущий рынок электромобилей в мире», — отметил хозяин Белого дома.

«Они думают, что они выиграют. Что же, у меня для них новости: они не выиграют эту гонку. Мы им не дадим», — обещал Байден.

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Во время посещения завода в Мичигане Байден лично опробовал новый электропикап Ford F-150 Lightning. Планируется, что официальная презентация этой машины состоится утром в среду. Как ожидается, ее продажи начнутся в Соединенных Штатах в первой половине 2022 года.

США, электромобили, Джо Байден
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