В Германии случайно нашли восьмиметровый туннель, ведущий к банку

Рабочие, перекладывавшие плитку на парковке у немецкого банка Volksbank в Шпенге (север ФРГ), обнаружили туннель, ведущий к зданию финансового учреждения. Об этом сообщило в среду издание Der Spiegel.
По его информации, плитка на парковке просела в пятницу, 14 мая, что привлекло внимание городских служб. Рабочие предположили, что в этом месте прорвало трубу. В понедельник они принялись устранять проблему и обнаружили туннель длиной порядка восьми метров и шириной около метра, который начинался из трансформаторной будки.
Представитель Volksbank предположил, что злоумышленники хотели совершить ограбление 23 мая, в воскресенье, когда банк будет закрыт для посетителей, а католики и протестанты в ФРГ будут отмечать Троицын день.
Полиция ведет поиск преступников.
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