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Верховная Рада попросила США заблокировать «Северный поток – 2»

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Верховная Рада попросила США заблокировать «Северный поток – 2»

Депутаты парламента поддержали обращение к Палате представителей и Сенату Конгресса США, в котором содержится призыв использовать все законодательно возможные инструменты, главным образом, санкции, для остановки строительства «Северного потока — 2».

Документ был принят большинством голосов, его поддержали 292 депутата.

«Верховная Рада Украины призывает Палату представителей и Сенат Конгресса Соединенных Штатов Америки 117-го созыва использовать весь имеющийся инструментарий, предусмотренный американским законодательством, для полной и необратимой остановки строительства газопровода в рамках проекта „Северный поток — 2“ путем применения блокирующих санкций против всех участников данного российского геополитического проекта, в том числе Nord Stream AG», — говорится в тексте принятого документа.

В обращении отмечается, что геополитический проект «Северный поток 2» является очередной попыткой Российской Федерации использовать энергетику как инструмент гибридной войны.

Народные депутаты напомнили, что украинские и международные суды рассматривают несколько дел о причастности должностных лиц Российской Федерации к организации террористических актов, совершении преступлений против человечности и военных преступлений на территории Украины. В частности, речь идет о фактах незаконного захвата нефте- и газодобывающих предприятий на оккупированных Россией территориях Украины, а о также поставке газа незаконным вооруженным формированием и террористическим организациям.

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По мнению украинских депутатов, целью газопровода является создание механизмов давления на Украину в виду того, что газопровод проходит в обход ее территории, и страны центральной и восточной Европы.

США, Верховная Рада, Северный поток-2
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