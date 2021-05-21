Украинский суд разрешил «Укроборонпрому» не возвращать деньги российской корпорации «МиГ»

Кассационный суд в составе Верховного суда Украины принял окончательное решение в пользу ГП «Красиловский агрегатный завод», который входит в состав «Укроборонпрома», в деле против «Российской самолетостроительной корпорации «МиГ», сообщила пресс-служба госконцерна.

«Судебный спор касался требования „МиГ“ к предприятию Концерна вернуть средства, уплаченные на основании контракта 2013 года за заказанную и произведенную в Украине продукцию военного назначения. Ее поставка стала невозможной из-за российской агрессии против нашего государства и введенные Украиной запреты и санкции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спор рассматривался судами более двух лет и завершился победой «Укроборонпрома» и «Красиловского агрегатного завода». Верховный Суд подтвердил, что введенные Украиной санкции против корпорации «МиГ» делают невозможным возвращение полученных средств.

«МиГ» входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации, 100% акций которой принадлежит правительству Российской Федерации. Является одним из крупнейших предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, которое выполняет полный цикл работ по производству, ремонту и модернизации истребительной авиации, в частности самолетов МиГ-29 и их модернизированных версий.