В воскресенье, 23 мая, в аэропорту Минска задержали основателя Nexta Романа Протасевича. В Беларуси он проходит обвиняемым по трем статьям.

Об этом сообщает Nexta в Telegram.

Самолет компании Ryanair, на борту которого находился Протасевич, совершил аварийную посадку в Национальном аэропорту Минска. Причиной экстренной посадки стал сигнал о минировании. Сам самолет следовал из Афин в Вильнюс.

«Самолет внезапно подал сигнал бедствия и поменял курс», — говорится в сообщении.

После того как самолет проверили, на его борту взрывное устройство не обнаружили. Однако всех пассажиров отправили на повторный досмотр. Среди них был основатель Nexta, журналист Роман Протасевич.

Издание отмечает, что перед вылетом журналист сообщил, что заметил за собой слежку.

Как сообщает портал TUT.by, основатель Nexta Протасевич проходит обвиняемым по следующим статьям:

ч.3 ст.130 (совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности);

ст. 293 (организация массовых беспорядков);

ст.342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Напомним, в марте телеграмм-канал Nexta дистанцировался от координации протестов против Александра Лукашенко в Беларуси.

На его основателя Степана Путило завели уголовное дело, а белорусское следствие просило Польшу выдать его. Ему грозит до 15 лет тюрьмы за якобы организацию массовых беспорядков.

В августе 2020 канал Nexta сыграл важную роль в координации массовых мирных акций. В результате аудитория канала выросла до нескольких миллионов. Белорусские власти считают его экстремистским.