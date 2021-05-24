Польша возбудила дело по факту принуждения самолета Ryanair к приземлению

Польский генеральный прокурор поручил возбудить уголовное дело по факту «принуждения самолета Ryanair к приземлению в Минске». Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь Государственной прокуратуры Польши Лукаш Лапчиньский.

По его словам, разбирательство будет вестись в направлении «использования обмана и угрозы для захвата контроля над воздушным судном и лишения свободы его пассажиров».

Дело будет вестись по ст. 166 («Захват водного или воздушного судна») и ст. 189 («Незаконное лишение свободы») Уголовного кодекса Польши.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту якобы из-за сообщения о минировании. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «организация массовых беспорядков». Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.