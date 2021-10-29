В Беларуси внесли Telegram-канал Nexta в список экстремистских

В Беларуси людей, которые создают оппозиционные Telegram-каналы Nexta, Nexta-Live и Luxta, признали экстремистским формированием и внесли в соответствующий перечень. Об этом сообщает пресс-служба белорусского МВД в Telegram.

«Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством Telegram-каналов „NEXTA“, „NEXTA-Live“ и „LUXTA“, экстремистским формированием и запрете его деятельности», — говорится в сообщении.

Nexta активно освещал митинги в Беларуси после президентских выборов, которые прошли в августе прошлого года.