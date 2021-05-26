Amazon покупает владельца прав на фильмы о Джеймсе Бонде

Американский онлайн-ретейлер и ИТ-гигант Amazon подписал окончательное соглашение о покупке голливудской кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer (MGM Studios), говорится в релизе компании. Стоимость сделки составит $8,45 млрд. Для завершения сделки требуется одобрение регуляторов.

MGM принадлежит сейчас частным инвестиционным компаниям, включая Anchorage Capital Group, Highland Capital Management и Solus Alternative Asset Management.

Metro-Goldwyn-Mayer была основана в 1924 году и является одной из исторических кинокомпаний Голливуда. Ее заставка в виде рычащего льва известна по всему миру. Компания была одним из главных игроков киноиндустрии «золотого века Голливуда» в первой половине XX века. К числу снятых на ней в то время фильмов, к примеру, относится классическая экранизация «Волшебника страны Оз». С конца 1940–1950-х годов компания сделала ставку на эпические ленты, в число лучших из которых вошел «Бен Гур», «Как был завоеван Запад», «Космическая одиссея 2001 года». На фоне падения популярности подобного жанра компания оказалась в глубоком кризисе и оставалась в нем вплоть до начала 2010-х годов. В 2005 году MGM перешла к Sony Pictures, а в 2010 году была вынуждена признать себя банкротом. Тем не менее MGM продолжила участвовать в создании крупных блокбастеров. Кинокомпании принадлежат права на фильмы бондианы.

Как отмечает CNBC, важной частью сделки с Amazon было получение ИТ-гигантом доступа к библиотеке кино- и телефильмов MGM — одной из крупнейших в мире. В нее входит 4 тыс. кинолент и 17 тыс. телешоу.

CNBC связывает сделку со стратегией по развитию Amazon стриминговых и кинопроизводственных сервисов, которая ставит компанию в конкуренцию с Netflix. В 2020 году Amazon потратила $11 млрд на создание, приобретение или лицензирование аудио- и видеоконтента для подписчиков Prime против $7,8 млрд в 2019 году. Число подписчиков сервиса составляет 200 млн человек по всему миру.

Сделка по покупке MGM стала для Amazon крупнейшей после приобретения сети супермаркетов Whole Foods, специализирующейся на продаже органических продуктов питания, в 2017 году. Тогда покупка сети обошлась Amazon в $13,7 млрд.

Чистая прибыль Amazon в 2020 году составила $26,9 млрд. Это больше, чем суммарная прибыль за три предшествующих года. Только в первом квартале 2021 года компания получила чистую прибыль в $8,1 млрд.