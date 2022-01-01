Дэниел Крейг получил такой же рыцарский орден, как и Джеймс Бонд

Актер Дэниел Крейг, известный по роли агента 007 Джеймса Бонда, получил британский рыцарский орден Святых Михаила и Георгия, следует из документа на сайте правительства Великобритании. Такой же награды по сюжету бондианы был удостоен и его киногерой.

Крейг получил награду за заслуги в кино и театре. Он стал кавалером ордена — это наименьшая степень старшинства данной награды. По сюжету книги Яна Флеминга Джеймс Бонд стал кавалером ордена Святых Михаила и Георгия в 1953 году.

Помимо актера, наград в честь Нового 2022 года от британской монархии были удостоены более 1200 человек — ученые, политики, спортсмены и люди, которые работали над сбором средств для благотворительных организаций. Например, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр получил наивысшую награду — Благороднейший орден Подвязки.

В сентябре Дэниелу Крейгу было присвоено звание почетного коммандера Королевского военно-морского флота Великобритании. Джеймс Бонд со сюжету тоже носит звание коммандера.