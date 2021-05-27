«Белавиа» отменяет рейсы в Европу

Авиакомпания «Белавиа» вынужденно отменила рейсы по 12 направлениям в Европе до 30 октября.

В сообщении компании указано, что это связано с запретами на выполнение рейсов «со стороны ряда стран». Уточняется, что речь идет о таких направлениях, как Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Варшава, Милан, Амстердам, Ганновер, Вена, Брюссель, Барселона, Калининград.

Ранее саммит Евросоюза после инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Беларуси.