Эстония продолжает принимать рейсы «Белавиа»

Эстония продолжает принимать рейсы белорусской компании «Белавиа» в обычном порядке. Об этом СМИ сообщили в четверг в отделе по связям с общественностью Таллинского аэропорта.
«Рейс „Белавиа“ из Минска сегодня прибыл в Таллин и уже вылетел обратно», — сказала руководитель отдела по связям с общественностью аэропорта Маргот Хольц.
Как сообщает местное издание Delfi, Эстония осталась единственной страной ЕС как минимум в Северной Европе, которая не закрыла свое воздушное пространство для белорусских авиакомпаний.
«Решение о запрете на полеты принимает не аэропорт, а правительство, — пояснила Хольц. — Мы ожидаем этого решения, после чего будем действовать соответственно. До тех пор мы будем работать как обычно».
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