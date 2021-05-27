Глава Банка Дании назвал биткоин «спекулятивной причудой»

Управляющий Национального банка Дании Ларс Роде в интервью Bloomberg назвал биткоин «спекулятивной причудой», которую центральные банки других стран могут игнорировать. По его словам, в отношении стоимости криптовалют нет стабильности и никаких гарантий.

Роде считает, что более серьезная угроза исходит не от цифровых активов, а от крупных компаний, которые вторгаются в финансовую сферу. Это может угрожать независимости центральных банков, считает управляющий регулятора Дании.

Ранее криптовалюты критиковал глава Банка Англии Эндрю Бейли. Он заявлял, что цифровые активы не имеют внутренней стоимости и те, кто в них вкладываются, должны быть готовы к потере всех своих денег.

Также Бейли говорил, что биткоин не может быть стабильным средством сбережений или эффективным инструментом для совершения транзакций. По его мнению, главная криптовалюта непригодна для использования в качестве платежного инструмента и слишком рискованна для инвесторов.