Китай укрепил юань к доллару до максимума с июня 2018 года

Народный банк Китая укрепил в четверг курс юаня на 69 базисных пунктов, до 6,4030 юаня за доллар. Как следует из статистики регулятора, это новое максимальное значение с 14 июня 2018 года.
Укрепление курса юаня длится уже четвертый рабочий день подряд.
Как пишет в связи с этим агентство «Синьхуа», нынешнее повышение курса юаня к доллару вызвано восстановлением китайской экономики, а также неопределенностью в динамике мировой резервной валюты из-за пандемии. Как отмечается в сообщении, в ближайшее время двунаправленная волатильность юаня по отношению к доллару продолжится.
В 2020 году на фоне пандемии курс юаня на протяжении нескольких месяцев снижался к доллару. 29 мая 2020 года Народный банк понизил курс национальной валюты до минимальных с февраля 2008 года 7,1316 юаня за доллар. Однако после этого юань начал постепенно укрепляться по отношению к американской валюте.
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