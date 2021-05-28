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Украина продаст более половины предприятий Минобороны

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Украина продаст более половины предприятий Минобороны

Ликвидация 20 государственных предприятий Министерства обороны Украины запланирована по итогам двухлетнего периода 2020-21 годов, еще 15 будут реорганизованы, сообщил заместитель министра обороны Украины Игорь Халимон.

"В течение 2020-2021 годов предполагается ликвидировать 20 государственных предприятий, реорганизовать — 15 предприятий, передать на приватизацию — 3 предприятия (209 Управление начальника работ, 417 Управление начальника работ, ГП МОУ "Дружбовский карьер нерудных ископаемых«Кварц «)», - рассказал Халимон в эксклюзивном интервью информационному агентству «Интерфакс-Украина».

По его словам, согласно Перспективному перечню объектов государственной собственности, утвержденному приказом Минобороны от 11 сентября 2020 года, который предусматривает оптимизацию системы управления государственными предприятиями, в перспективе остаются действующими 42 государственных предприятия Минобороны из 111 (40 — Главное управление, 2 — ГУР Минобороны). «Речь идет об оптимизации системы управления государственными предприятиями путем определения перечня субъектов хозяйствования, которые будут задействованы для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины», — сказал замминистра.

Он отметил, что в сфере управления Минобороны в настоящее время находится 109 субъектов хозяйствования, которые по результатам 2019 года сработали с убытком более чем 53 тыс. грн.

«По результатам хозяйственной деятельности в 2020 году предприятиями в Государственный бюджет Украины обеспечено поступлений на сумму 269,235 млн грн, что на 12% больше, чем в прошлый период, совокупный доход предприятий увеличился на 23% и составил 1,069 млрд грн, чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) увеличился на 19,6% и составил 984, 7 млн грн», — рассказал Халимон.

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По его словам, что реорганизации ГП «Ивано-Франковский военный леспромкомбинат» и ГП «Львовский военный лесокомбинат», 11 вновь сознанных лесохозяйственных предприятий по результатам финансовой отчетности сработали прибыльно, задолженность по заработной плате отсутствует.

приватизация, Минобороны, госпредприятия
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