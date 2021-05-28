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Реальная зарплата в Украине за год выросла почти на 20%

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Реальная зарплата в Украине за год выросла почти на 20%

Реальная заработная плата в Украине в апреле 2021 года возросла на 19,7% по сравнению с апрелем 2020 года, а по сравнению с мартом текущего года — сократилась на 1,2%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

Как отметил Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в апреле 2021 года по сравнению с мартом-2021 увеличилась на 0,5%, а в годовом измерении возросла на 29,8%, составив 13543 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной зарплаты (6000 грн).

Ведомство уточнило, что в марте 2021 года средняя номинальная заработная плата штатных работников составляла 13612 грн, в феврале — 12549 грн, в январе — 12337 грн, тогда как в декабре 2020 года — 14179 грн.

По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в апреле текущего года к апрелю-2020 наблюдался в Тернопольской (на 48,6%), Черновицкой (на 43,2%), Ивано-Франковской (на 40,7%), Волынской (на 38,9%), Львовской (на 34,9%), Харьковской (на 34,2%), Закарпатской (на 33,8%), Ривненской (на 33%), Хмельницкой (на 32,8%), Житомирской (на 30,2%) областях, г. Киеве (на 33,7%).

Самый высокий уровень средней зарплаты в минувшем месяце зафиксирован в Киеве — 20422 грн, самый низкий в Херсонской области — 10647 грн.

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В апреле 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года заработная плата возросла в сфере временного размещения и организации питания на 99,4%, здравоохранении — на 66,8%, в сфере операций с недвижимостью — на 52,5%, информации и телекоммуникаций — на 48%, профессиональной, научной и технической деятельности — на 47,8%, в сфере искусства, спорта и развлечений — на 38%, в строительстве — на 32,9%, образовании — на 30,7%, промышленности — на 26,8%, на предприятиях транспорта, почтовой и курьерской службы — на 22,9%, в сельском и лесном хозяйстве — на 22,8%, в сфере оптовой и розничной торговли — на 22,1%.

реальная зарплата
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Пятница, 28 мая 2021
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