Lufthansa отменила рейсы в Москву и Петербург из-за отсутствия разрешения

Немецкая авиакомпания Lufthansa отменила запланированные на среду рейсы в Москву и Санкт-Петербург и обратно в связи с отсутствием разрешения со стороны компетентных ведомств. Об этом сообщили СМИ в авиаконцерне.

«Запланированные на 2 июня рейсы в Москву и Санкт-Петербург и обратно — LH1444/1445 и LH1436/1437 — пришлось отменить из-за отсутствия разрешения ведомств. Пассажиры были об этом проинформированы», — указали в Lufthansa, не уточнив, о каких ведомствах и какой страны идет речь.

«Мы сожалеем о неудобствах», — добавили в компании.

Напомним, что в последнее время Россия часто не дает разрешения на полеты западных авиакомпаний в обход Беларуси.