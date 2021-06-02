Lufthansa отменила рейсы в Москву и Петербург из-за отсутствия разрешения

Немецкая авиакомпания Lufthansa отменила запланированные на среду рейсы в Москву и Санкт-Петербург и обратно в связи с отсутствием разрешения со стороны компетентных ведомств. Об этом сообщили СМИ в авиаконцерне.
«Запланированные на 2 июня рейсы в Москву и Санкт-Петербург и обратно — LH1444/1445 и LH1436/1437 — пришлось отменить из-за отсутствия разрешения ведомств. Пассажиры были об этом проинформированы», — указали в Lufthansa, не уточнив, о каких ведомствах и какой страны идет речь.
«Мы сожалеем о неудобствах», — добавили в компании.
Напомним, что в последнее время Россия часто не дает разрешения на полеты западных авиакомпаний в обход Беларуси.
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