СНБО может ввести временные администрации на принадлежащих олигархам предприятиях энергетической сферы

Совет национальной безопасности и обороны рассматривает возможность введения временных администраций на предприятиях энергетической сферы, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
«Мы видим признаки определенной монополизации на этом рынке. У нас на сегодняшний день 8 фамилий: Ахметов, Новинский, братья Суркисы, Григоришин, Боголюбов, Коломойский, Левочкин, Бойко и гражданин РФ Воеводин. Они владеют распределительными сетями. Мы на сегодня рассматриваем возможность введения временных администраций в случае необходимости, если будет возникать угроза национальной безопасности», — заявил Данилов на брифинге по итогам выездного заседания СНБО в пятницу.
«Более того, мы никому не позволим манипулировать тарифами. Президент ставит задачу — ни в коем случае не допустить повышения тарифов для уязвимых слоев населения. Ни в коем случае не должна повышаться стоимость для населения», — добавил он.
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