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Из-за пандемии часть украинцев перешли на дистанционку, часть ушли в отпуск, а некоторые потеряли работу

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Из-за пандемии часть украинцев перешли на дистанционку, часть ушли в отпуск, а некоторые потеряли работу

Чуть больше половины (53%) экономически активных граждан Украины не пережили каких-либо изменений в работе во время пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 и в настоящее время работают, как и ранее, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова 21-26 мая.

При этом 13,7% экономически активных граждан полностью или частично перешли на дистанционную работу с полным сохранением заработной платы, 6,9% — полностью или частично перешли на дистанционную работу с частичным сохранением заработной платы. 6% ушли в частично оплачиваемый отпуск, 1.9% ушли в полностью оплачиваемый длительный отпуск, 8,9% — ушли в неоплачиваемый отпуск, 3,8% — от пандемии потеряли работу.

Работники государственного и частного секторов экономики примерно одинаково часто отвечают, что не почувствовали изменений в режиме их работы (в соответствии 52,5% и 56%). Однако, работники государственного сектора заметно чаще, чем частного, отвечают, что полностью или частично перешли на дистанционную работу с полным сохранением заработной платы (соответственно 26% и 10%), работники же частного сектора чаще, чем государственного, отвечают, что ушли в неоплачиваемый отпуск (соответственно 11% и 5%) и что они потеряли работу (соответственно 4% и 0,3%).

Прежде всего в условиях пандемии пострадали те, кто работал на временной основе — среди них только 36% указали, что в их работе ничего не изменилось (тогда как среди тех, кто работает на постоянной основе — 58,5%), указали, что пошли в неоплачиваемый отпуск — соответственно 20% и 7%, потеряли работу — соответственно 17% и 0,6%. Среди временно занятых лишь 2% указали, что полностью или частично перешли на дистанционную работу с полным сохранением заработной платы, тогда как среди постоянно занятых — 17%. Следует также отметить, что доля временно занятых в частном секторе значительно выше, чем в государственном (17% и 2% соответственно).

Отвечая на вопрос, как изменилась их зарплата во время пандемии коронавируса, 54% представителей экономически активного населения отметили, что она не изменилась, 37% — что она уменьшилась, а 3% — что она выросла. На уменьшение зарплаты чаще указывают работники частного сектора, чем государственного (соответственно 40% и 26%), отмечают, что она не изменилась — соответственно 52% и 67%, что она выросла — соответственно 3% и 4%.

Об уменьшении зарплаты говорят 61% тех, кто работает на временной основе, и примерно вдвое меньше (31%) тех, кто работает на постоянной основе (соответственно 31% и 62% заявили, что их зарплата не изменилась, соответственно 0,7% и 3% — что она стала больше).

14% представителей экономически активного населения заявили, что хотят работать дистанционно (негативно к дистанционной работы отнеслись 73% экономически активных респондентов, еще 12% не определились). Чаще всего к дистанционной работы положительно относятся те, кто, во время пандемии коронавируса перешел на дистанционную работу с полным сохранением заработной платы (29,5%), хотя большинство среди них (56%) не хотят работать дистанционно.

Отношение к дистанционной работы статистически значимо не отличается среди работников государственного сектора (соответственно 14% и 76%) и частного сектора (соответственно 15% и 74%), так же как и среди тех, кто работает на постоянной основе (соответственно 14% и 75%) и тех, кто работает на временной основе (соответственно 12,5% и 76,5%).

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Исследование проводилось методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех подконтрольных правительству регионах Украины по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

опрос, коронавирус
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