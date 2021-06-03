Асад сделал прививку российской вакциной «Спутник V»

Президент Сирии Башар Асад вакцинировался от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Об этом сообщил посол страны в России Рияд Хаддад, передает «Интерфакс».

«Да, вакцинировался», — сказал Хаддад, отвечая на соответствующий вопрос.

В марте Асад и его супруга Асма аль-Асад перенесли коронавирусную инфекцию.

Использование «Спутника V» в Сирии одобрили 22 февраля. Днем ранее The New York Times сообщил о договоренности, якобы достигнутой между Израилем и Сирией: сирийская сторона отпускает задержанную израильтянку, которая незаконно пересекла границу, а в обмен израильская сторона закупит у России и передаст Дамаску партию вакцины.