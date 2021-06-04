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США призвали Китай обнародовать данные о болезни сотрудников института вирусологии в Ухане в ноябре 2019 года

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США призвали Китай обнародовать данные о болезни сотрудников института вирусологии в Ухане в ноябре 2019 года

Ведущий американский эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи призвал Китай обнародовать записи, связанные с течением заболевания работников лаборатории Уханьского института вирусологии, которые могли заразиться COVID-19 еще в 2019 году, сообщила Financial Times.

«Я хотел бы ознакомиться с медицинскими записями трех человек, которые, как сообщается, заболели в 2019 году. Действительно ли они заболели, и если да, то чем они заболели?» — цитирует издание слова Фаучи.

Как сообщалось, сотрудники американской разведки информировали Белый дом, что в их распоряжении имеются еще не исследованные данные, связанные с источником пандемии коронавируса. Они продолжают изучать сообщения, что сотрудники институтской лаборатории заразились коронавирусом еще в 2019 году до официального объявления о выявлении вируса.

Президент США Джо Байден поручил американским разведслужбам «удвоить усилия» в поиске источника происхождения COVID-19 и отчитаться о результатах в течение 90 дней, говорилось в заявлении, размещенном на сайте Белого дома.

Байден потребовал уделить внимание в докладе отдельным деталям, которые могут потребовать дальнейшего расследования, включая «вопросы по Китаю». Разведка намерена использовать «экстраординарные» компьютерные мощности, чтобы выяснить, просочился ли вирус из лаборатории в китайском Ухане или распространился в результате контактов людей с животными.

Британские спецслужбы сообщили, что помогают США расследовать, не произошла ли утечка коронавируса из лаборатории в Ухане.

Посольство КНР в США 27 мая заявило, что возродившаяся в США кампания, призванная обвинить Китай в том, что он является основным источником распространения в мире коронавируса, только затруднит борьбу с пандемией.

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Группа экспертов ВОЗ, ранее посетившая Уханьский институт вирусологии, в докладе о результатах пришла к выводу, что утечка вирусов из лаборатории института «крайне маловероятна». В то же время Великобритания вместе с США крайне критически отнеслись к расследованию, проведенному ВОЗ, заявив, что Китай намеренно отказал экспертам в доступе к данным и образцам.

США, Ухань, коронавирус
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