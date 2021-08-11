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Разведка США ищет информаторов среди китайских ученых и врачей в Ухане

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Разведка США ищет информаторов среди китайских ученых и врачей в Ухане

Разведывательное сообщество США пытается найти информаторов среди ученых и медиков в китайском Ухане для получения данных о происхождении COVID-19. Об этом в среду сообщила китайская газета Global Times.

Согласно информации источника издания, сотрудники разведки США «пытаются найти каких-либо свидетелей и лиц, обладающих информацией о начальной стадии эпидемии в Ухане, где была выявлена первая в Китае вспышка». «Их целью являются сотрудники предприятий системы здравоохранения, биологических исследовательских институтов, а также другие жители Уханя», — пишет газета.

По данным Global Times, американские спецслужбы также пытаются получить подробную информацию о переболевших COVID-19, жизни людей во время локдауна, времени постановки диагнозов, а также перемещениях людей до инфицирования.

По сведениям источника газеты, «на следующем этапе правительство Соединенных Штатов продолжит оказывать давление на Всемирную организацию здравоохранения и ее генерального директора Тедроса Аданома Гебрейесуса, чтобы они полагались на США». Как утверждает Global Times, правительство США «также будет действовать в сговоре со своими союзниками, в числе которых Австралия, и СМИ, чтобы оказывать давление на Китай и попытаться обвинить китайское правительство в том, что оно скрывает правду о происхождении коронавируса».

Как заявил изданию в конфиденциальной беседе «международный эксперт, близкий к совместной миссии Китая и ВОЗ», указание президента США Джо Байдена американским спецслужбам разрабатывать эту тему является «скоординированной политической кампанией». «Если бы бывший госсекретарь США Майк Помпео располагал такой разведывательной информацией, которая была бы убедительной, то она бы уже опубликовал ее», — указал собеседник газеты. По его мнению, Байден был вынужден пойти на это из-за давления республиканцев.

Напомним, президент США Джо Байден в конце мая заявил, что разведывательное сообщество США не располагает достаточной информацией, чтобы с уверенностью сказать, каким образом началось распространение нового коронавируса: после контакта человека с инфицированным животным или из-за возможного инцидента в лаборатории Уханьского института вирусологии. Американский лидер поручил спецслужбам вновь удвоить усилия с целью изучения всех имеющихся данных и подготовить новый отчет для него через 90 дней.

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2 августа член комитета по иностранным делам Палаты представителей США республиканец Майкл Маккол опубликовал доклад с аргументами в пользу теории о лабораторном происхождении коронавируса. По его версии, вирус распространился из Уханьского института вирусологии в результате неустановленного инцидента, который произошел ранее 12 сентября 2019 года (за четыре месяца до публикации властями Китая первых данных о заболевших COVID-19 в Ухане). В докладе говорится, что в Уханьском институте вирусологии могла идти работа над генным изменением вирусов. Авторы документа отмечают, что летом 2019 года институт разместил объявление о поиске специалистов для обновления систем дезинфекции воздуха, обработки опасных отходов, вентиляции.

США, Ухань, коронавирус
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