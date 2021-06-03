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Байден пообещал Украине вакцины, Зеленский благодарен

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Байден пообещал Украине вакцины, Зеленский благодарен

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за решение о дополнительных поставках в Украину вакцины от COVID-19, отметив, что помогая друг другу, пандемию можно будет побороть.

«Благодарен за решение президенту США Джо Байдену о дополнительных поставках в Украину вакцины от COVID-19. Стратегическое партнерство Украины и США познается в решении именно таких глобальных вызовов. Верю, что поддерживая и помогая друг другу, сможем, наконец, побороть пандемию», — написал Зеленский на странице в Twitter.

Как сообщалось, Администрация президента США Джо Байдена представила предлагаемый план распределения первых 25 млн доз вакцин от COVID-19, которые в том числе получит Украина.

«Примерно 6 миллионов будут направлены на региональные приоритеты и партнеров-получателей, включая Мексику, Канаду и Республику Корея, Западный берег и сектор Газа, Украину, Косово, Гаити, Грузию, Египет, Иорданию, Ирак и Йемен, а также передовых работников Организации Объединенных Наций», — говорится в сообщении на сайте Белого Дома в четверг.

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Указывается, что администрация объявила о своей программе предоставления не менее 80 млн доз вакцины от США к концу июня и о плане для первых 25 миллионов доз вакцины.

вакцина, Владимир Зеленский, Джо Байден
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