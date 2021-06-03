Байден пообещал Украине вакцины, Зеленский благодарен

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за решение о дополнительных поставках в Украину вакцины от COVID-19, отметив, что помогая друг другу, пандемию можно будет побороть.
«Благодарен за решение президенту США Джо Байдену о дополнительных поставках в Украину вакцины от COVID-19. Стратегическое партнерство Украины и США познается в решении именно таких глобальных вызовов. Верю, что поддерживая и помогая друг другу, сможем, наконец, побороть пандемию», — написал Зеленский на странице в Twitter.
Как сообщалось, Администрация президента США Джо Байдена представила предлагаемый план распределения первых 25 млн доз вакцин от COVID-19, которые в том числе получит Украина.
«Примерно 6 миллионов будут направлены на региональные приоритеты и партнеров-получателей, включая Мексику, Канаду и Республику Корея, Западный берег и сектор Газа, Украину, Косово, Гаити, Грузию, Египет, Иорданию, Ирак и Йемен, а также передовых работников Организации Объединенных Наций», — говорится в сообщении на сайте Белого Дома в четверг.
Указывается, что администрация объявила о своей программе предоставления не менее 80 млн доз вакцины от США к концу июня и о плане для первых 25 миллионов доз вакцины.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016