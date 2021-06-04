Авиатрафик ЕС через Беларусь упал после ЧП с самолетом Ryanair почти в два раза

Число авиалайнеров, использующих воздушное пространство Беларуси для полетов в Евросоюз и через него, после инцидента с Rayanair сократилось почти на половину — с 420 до 253 рейсов в сутки, сообщил СМИ представитель Европейской организации по безопасности воздушной навигации Евроконтроль (EUROCONTROL).

«За последние семь дней в среднем воздушный трафик достигал 253 рейса в сутки. В течение семи дней до 20 мая, то есть двумя неделями ранее, показатель трафика составлял порядка 420 рейсов в сутки», — сказал чиновник.

Он пояснил, что речь идет обо всех рейсах, которые направляются через воздушное пространство Беларуси не только непосредственно в Евросоюз, но во всю зону ответственности Евроконтроля, включая рейсы, которые используют европейское воздушное пространство как транзитное.

Представитель Евроконтроля также добавил, что «те рейсы, которые все еще продолжают осуществляться через белорусское воздушное пространство, выполняются, в основном, неевропейскими перевозчиками».

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «организация массовых беспорядков».

Большинство западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее. Лидеры ЕС на саммите 24 мая приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Беларусью. Евросовет призвал как можно скорее принять новые санкции по Беларуси в связи с авиаинцидентом. Утверждение решения по закрытию европейского неба и аэропортов для белорусских самолетов на уровне всего Евросоюза ожидается в пятницу.