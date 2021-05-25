Украина с полуночи прекращает авиасообщение с Беларусью

Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая, соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«С 00:00 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью», — написал Шмыгаль в Телеграм-канале.
Премьер отметил, что правительство поручило Мининфраструктуры, Госавиаслужбе и ГП «Украэрорух» принять для этого необходимые меры.
Кроме того, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.
Госпогранслужба также получила поручение прекратить оформления пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь в таможенных пунктах аэропортов.
«Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров», — подчеркнул Шмыгаль.
Ранее в понедельник президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью в связи с событиями, произошедшими в аэропорту Минска 23 мая.
Как сообщалось, 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, был экстренно посажен в аэропорту Минска для ареста бывшего редактора признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала Nexta Романа Протасевича.
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