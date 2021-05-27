Беларусь просит у РФ новые авианаправления в России

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко призвал Россию восстановить полноценное воздушное сообщение между странами и открыть для белорусского авиаперевозчика новые направления. Об этом белорусский премьер сказал, встречаясь с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, прибывшим в Минск для участия в заседании Совет глав правительств стран СНГ.
«В этой связи мы хотели бы предложить рассмотреть возможность восстановления полномасштабного авиационного сообщения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией с выходом на доковидный уровень. Увеличить количество рейсов по востребованным маршрутам и открыть для полетов белорусской авиакомпании новые направления. В частности, аэропорты Сочи и Краснодара», — отметил Головченко, которого цитирует ТАСС.
Головченко заявил, что Беларусь отмечает беспрецедентное усиление давления со стороны Запада и в связи с этим рассчитывает на поддержку Российской Федерации.
«Не могу не сказать о том, что события последних дней свидетельствует о возросшем, абсолютно несправедливом давлении западных стран на Беларусь, которое имеет тенденцию к эскалации. В такой ситуации мы рассчитываем на поддержку ближайшего союзника — Российской Федерации», — отметил белорусский премьер.
Напомним, что только сегодня авиакомпания «Белавиа» вынужденно отменила рейсы по 12 направлениям в Европе. Речь идет о таких направлениях, как Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Варшава, Милан, Амстердам, Ганновер, Вена, Брюссель, Барселона, Калининград.
Ранее саммит Евросоюза после инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Беларуси.
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