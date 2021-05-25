Польская LOT тоже не будет летать через Беларусь

Польские авиалинии LOT приостановили авиасообщение с Минском и установили альтернативные маршруты для полетов над территорией Беларуси. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе компании.

«LOT приостановил до отмены рейсы в Минск, а также запланировал альтернативные маршруты для самолетов, пролетающих над Беларусью», — информировали в компании.

«Рейс в Москву, скорее всего, будет осуществляться над территорией Литвы и Латвии», — указано в сообщении.

Напомним, что саммит Евросоюза в понедельник вечером постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Беларуси.