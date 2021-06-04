Цена биткоина обвалилась после твита Илона Маска

Курс биткоина в пятницу снизился более чем на 5% — до $36,7 тыс. — после того, как владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск намекнул в Twitter, что потерял интерес к этой криптовалюте.

Маск в своем твите поместил хештег биткоина, эмодзи биткоина и эмодзи разбитого сердца. Он также прикрепил изображение, в котором содержится шуточная отсылка к расставанию между молодыми людьми.

На этот твит Маска негативно отреагировали и другие криптовалюты. Так, цена Dogecoin к этому часу упала на 10%.

Публикации Маска в Twitter уже не раз сильно влияли на курс криптовлают. К примеру, 12 мая он написал, что Tesla перестанет принимать биткоин в качестве платы за свои автомобили. В тот же день, по данным CNBC, капитализация рынка криптовалюты сократилась на $365 млрд.