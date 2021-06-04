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«Укрзализныця» назначила 11 дополнительных поездов к морю

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«Укрзализныця» назначила 11 дополнительных поездов к морю

АО «Укрзализныця» на июнь назначила 11 дополнительных поездов к Азовскому и Черному морям.

Как сообщила пресс-служба УЗ в пятницу, в частности, с 3 июня через день по непарным числам курсирует поезд № 269/270 Лисичанск — Одесса.

С 3 июня также курсирует поезд № 204/190 сообщением Кривой Рог, Днепр — Геническ. Обратно из Геническа поезд № 189/203 будет курсировать с 6 июня.

С 4 июня до Азовского моря отправляется поезд № 282/281 Хмельницкий — Геническ, с 5 июня — поезд № 280/279 Жмеринка — Геническ.

С 5 июня по нечетным числам «Укрзализныця» запускает поезд № 231/232 сообщением Ивано-Франковск — Геническ. В обратном направлении поезд № 232/231 будет курсировать по четным числам.

С 10 июня жители Днепра и Кривого Рога, кроме Геническа, смогут добраться также до Бердянска. Поезд № 472/471 Днепр — Бердянск будет курсировать по четным числам, обратно — по нечетным. Поезд № 552/551 Кривой Рог — Бердянск будет курсировать по четным числам через Запорожье, обратно по нечетным.

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С 11 июня запускаются поезда № 261/262 Харьков — Бердянск и № 86/186-185/85 Львов — Новоалексеевка.

Кроме того, начиная с 15 июня по нечетным числам будет курсировать поезд № 213/214 Сумы — Одесса, поезд № 204/203 Чернигов (Нежин) — Одесса — с 17 июня по нечетным числам.

УЗ
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