G7 хочет установить налог на прибыль корпораций не ниже 15%

Министры финансов стран Группы семи (G7) считают, что минимальный налог на прибыль крупных корпораций должен составлять не менее 15%. Об этом в субботу заявил глава Минфина Великобритании, председательствующей в текущем году в объединении, Риши Сунак.

«G7 договорилась о принципах введения минимального корпоративного налога на крупные корпорации размером не ниже 15%, который будет действовать на пострановой основе, создаст более равные условия для британских компаний и приведет к прекращению практики уклонения от налогов», — написал Сунак в Twitter. Соответствующее решение было озвучено в субботу по итогам двухдневной встречи министров в особняке Ланкастер-хаус в центре Лондона.

Как отметил Сунак, страны «семерки» полагают, что налог с прибыли транснациональных корпораций должен взиматься в тех государствах, где они зарабатывают за счет предоставления своих товаров или услуг, а не только исходя из места их регистрации. «В результате исторических реформ будут охвачены крупнейшие компании с маржой прибыли на уровне как минимум 10%, а 20% любого дохода свыше 10% будут перераспределены, а затем обложены налогом в тех странах, в которых осуществляются продажи», — указал он.

Министры финансов G7 надеются, что достигнутая ими договоренность о налогообложении транснациональных корпораций будет в дальнейшем поддержана на встрече Группы двадцати. «Мы сошлись в важности совершенствования соглашения, включая обе его составляющих, и ожидаем достичь соглашения в июле на встрече министров финансов и глав ЦБ стран G20», — говорится в коммюнике, распространенном по итогам встречи.

«Я рад сообщить, что сегодня, после нескольких лет дискуссий, министры финансов G7 достигли исторического соглашения по реформированию мировой налоговой системы, чтобы адаптировать ее к глобальной цифровой эпохе. При этом чрезвычайно важно гарантировать, что эта система будет честной, а правильные компании будут платить правильные налоги в правильных местах, что принесет огромный выигрыш для британских налогоплательщиков», — заявил глава британского Минфина в эфире телеканала «Скай ньюс».

«Разговоры об этом велись почти десятилетие. И сегодня мы впервые действительно договорились о практически осуществимых принципах того, как эти реформы должны выглядеть, это большой прогресс», — сказал Сунак.

В первую очередь принятое решение глав финансовых ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии направлено на мировых IT-гигантов, таких как Facebook, Google, Apple, Amazon. Соглашение призвано создать условия, при которых технологические компании не будут выводить прибыль в юрисдикции с более льготным налогообложением. Как ранее предупреждали эксперты, подобное решение «семерки» может сильно ударить по офшорам, где налоговые ставки либо обнулены, либо составляют около 10%.

Впервые предложение установить этот налог в размере не менее 15% было озвучено 20 мая Министерством финансов США. В то же время, как утверждали британские СМИ, ряд государств G7, например, Япония и Великобритания, выступали за более высокую налоговую ставку. При этом специалисты сходились во мнении, что на первом этапе предпочтительнее будет предложить ввести этот сбор на минимально приемлемом уровне, что в итоге и произошло.

Власти США выдвинули соответствующую инициативу в связи с тем, что все большее число американских IT-гигантов выводят прибыль в юрисдикции с более щадящими условиями налогообложения. Минфин Соединенных Штатов заявлял, что сейчас, когда мировой налог на корпорации на практике установлен на нулевом уровне, происходит снижение национальных корпоративных налогов. Это подрывает возможности США и других стран увеличивать доходы, необходимые для осуществления критически важных инвестиций.