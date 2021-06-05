Сотрудники Apple не хотят возвращаться на работу в офис

Сотрудники Apple выступили против нового правила корпорации, которое обяжет их работать из офиса не менее трех дней в неделю. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на письмо сотрудников главе корпорации Тиму Куку.
В письме говорится, что политика Apple в отношении организации рабочего процесса уже вынудила некоторых сотрудников написать заявление на увольнение.
«Многие из нас чувствуют, что должны выбирать между нашими семьями, нашим благополучием и возможностью выполнять нашу лучшую работу и быть частью команды Apple. Это решение никто из нас не принимает легкомысленно, и многие предпочли бы не принимать его», — пояснили они.
Сотрудники подчеркнули, что в 2020 году им удалось успешно работать, в значительной степени, благодаря возможности работать вне офиса и избежать трудностей, связанных с ежедневными поездками в офис.
Они также обратили внимание Кука на разницу во взглядах руководства и персонала компании на удаленную работу. «Сообщения о том, что „многие из нас хотят лично встретиться с коллегами в офисе“, ...кажутся пренебрежительными и обесценивающими. Многие из нас уже сейчас чувствуют лучшую связь со своими коллегами, чем когда-либо», — подчеркнули сотрудники Apple.
2 июня стало известно, что Кук написал письмо сотрудникам Apple, в котором отметил, что в 2020 году в компании «не хватало чего-то существенного — друг друга». Большинству сотрудников будет предложено работать из офиса по понедельникам, вторникам и четвергам и по желанию работать удаленно по средам и пятницам, отметил он. Более того, некоторым командам придется приходить в офис по четыре или пять дней в неделю.
Тим Кук разрешил сотрудникам глобальных филиалов Apple работать удаленно в связи с распространением коронавируса в начале марта 2020 года.
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